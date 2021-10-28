Бастиан Швайнштайгер: «Бавария» проиграла матч, начиная с первых секунд

37-летний знаменитый экс-футболист «Баварии» Бастиан Швайнштайгер рассказал о разгромном поражении мюнхенской команды в выездном матче 2-го тура Кубка Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:5).

«Футболисты «Баварии» не должны так играть, этого не может быть. Это был очень плохой день - проиграли матч с первых секунд. Нокаут во втором раунде второй раз подряд причиняет «Баварии» боль, возможно, даже больше, учитывая то, как они проиграли», - сказал Бастиан в Twitter.

Мюнхенцы проиграли матч с разницей в пять и более голов впервые за 43 года. В декабре 1978 года «Бавария» уступила «Фортуне Дюссельдорф» со счетом 1:7 в чемпионате Германии.