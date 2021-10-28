Эдуард Сафонов: Возможно, игра с «Краснодаром» станет отправной точкой новой «Кубани»

Заместитель гендиректора «Кубани» Эдуард Сафонов рассказал, как «Кубани» удалось разгромить «Краснодар» (3:0) в первом краснодарском дерби спустя шесть лет.

«Мы стремимся к победе в каждой игре, всегда хотим выигрывать. Понятно, что вокруг этой встречи был большой ажиотаж. Это естественно и абсолютно нормально. Все-таки дерби, соперник очень статусный, топ-клуб РПЛ. Конечно, он был фаворитом. Но тем и хорош футбол, что здесь возможно все. Причем, и по счету, и по игре мы победили очень уверенно. Все по делу.

Эта игра в любом случае запомнится и станет частью истории, возможно, даже отправной точкой новой «Кубани», - передает слова Сафонова «СЭ».

Отметим, что «Краснодар» играл вдесятером с 51-й минуты. За две желтые карточки был удален Реми Кабелла.

Таким образом, «Кубань» вышла в 1/8 финала турнира, набрав три очка. «Краснодар» (3) занял второе место.