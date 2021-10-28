Алексей Стукалов: «Уфа» не забила свои моменты во втором тайме с «Аланией», а сопернику это удалось

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча группового этапа Кубка России, в котором его команда на выезде уступила «Алании» (0:2).

Отметим, что клуб из Башкортостана завершил свои выступления в соревнованиях. Поражение от владикавказцев стало для уфимцев третьим в последних пяти встречах во всех турнирах.

– Начало первого тайма было за «Аланией», мы не совсем правильно действовали в центральной зоне, несколько раз нас выручил вратарь. Игра получилась более вертикальной, было много пространства, чем успешно пользовались футболисты «Алании». Что касается второго тайма, то мы свои моменты не забили, «Алания» их реализовала, – цитирует Стукалова клубная пресс-служба уфимцев.

Добавим, что после 12 сыгранных туров чемпионата России «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда одержала лишь две победы в нынешнем розыгрыше РПЛ.

31 октября подопечные Стукалова на своем поле примут «Ахмат». Встреча состоится в 14:00 мск.