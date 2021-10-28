Данила Прохин: Дзюба - это самый сложный соперник, против которого мне приходилось играть

Защитник «Сочи» высказался о нападающем питерского «Зенита» Артеме Дзюбе, с которым ему приходилось играть в карьере.

- Он любит выигрывать вообще в любой игре, особенно в футболе. Когда доходило до двусторонок, он очень не любил проигрывать. Впрочем, как и многие другие, думаю. Я не видел ни одной тренировки, чтобы он не выкладывался на 100%.

Он отлично ведет борьбу как внизу, так и на втором этаже. С такими габаритами сложно навязывать ему борьбу. Это самый сложный соперник, с кем мне приходилось играть. Был матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов, но там не играл Холанд», - приводит слова Прохина metaratings.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборной России 33-летний футболист не выступал с провального чемпионата Европы-2020.