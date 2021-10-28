«Ливерпуль» лидирует в борьбе за трансфер полузащитника сборной Англии Филлипса

Опорный полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс может перейти в другой клуб АПЛ – «Ливерпуль».

Как сообщает The Daily Star, в данный момент «мерсисайдцы» являются фаворитом в борьбе за подписание 25-летнего футболиста. Ранее появилась информация, что в услугах хавбека также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Филлипс является воспитанником академии «Лидса». В составе взрослой команды «павлинов» он отыграл 220 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. За сборную Англии футболист провел 17 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.