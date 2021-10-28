Стало известно о том, когда состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка России пройдет 2 ноября.

По информации источника, данное мероприятие состоится в 19:00 мск в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Отмечается, что участниками жеребьевки станут бывшие игроки сборной России – Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и Александр Ширко.

Напомним, что в плей-офф Кубка России попали девять команд, представляющих РПЛ, а именно «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород» и «Арсенал». Остальные семь клубов-участников 1/8 финала выступают в ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Речь идет о «Балтике», «Енисее», «Алании», «Роторе», КАМАЗе, «Кубани» и «Чайке».

Добавим, что игры 1/8 финала пройдут в период с 1 по 3 марта. Действующим победителем Кубка России является «Локомотив», победивший в финальном матче «Крылья Советов» (3:1).