Спортивный директор «Баварии» - о разгроме от «Боруссии»: Какое-то коллективное помутнение

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал неудачное выступление мюнхенской «Баварии» в игре с «Боруссией Мюнхенгладбах» (0:5). По его словам, соперник в каждом моменте действовал лучше подопечных Нагельсманна.

«Я в полном шоке. Нас просто не было на поле. В любой момент соперник действовал сильнее, чем мы.

Какое-то коллективное помутнение. Это необъяснимо. Мы всегда знали, как сложно играть в Менхенгладбахе, и говорили об этом. Честно говоря, мне сложно дать этому объяснение», - цитирует Goal Салихамиджича со ссылкой на ARD.

Мюнхенцы проиграли матч с разницей в пять и более голов впервые за 43 года. В декабре 1978 года «Бавария» уступила «Фортуне Дюссельдорф» со счетом 1:7 в чемпионате Германии.