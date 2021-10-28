Куман получит 12 миллионов евро неустойки за разрыв контракта с «Барселоной»

«Вашингтон» проиграл, но каков Овечкин — забивает даже на коленях! Есть гол №738, до Халла осталось три (видео)

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом», но соперник отыгрался и вырвал победу в овертайме (3:2).