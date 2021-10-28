Куман получит 12 миллионов евро неустойки за разрыв контракта с «Барселоной»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получит компенсацию в размере 12 миллионов евро после ухода из каталонского клуба.
Об этом сообщает El Pais.
58-летний специалист был уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.
Куман провел 67 матчей во главе «Барселоны», в которых одержал 40 побед, 11 раз сыграл вничью и 16 раз проигрывал. В списке достижений голландского специалиста с сине-гранатовыми значится выигранный Кубок Испании в прошлом сезоне.
источник: El Pais