Бразильский журналист Алейшо: Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо заявил, что нападающий «Кайрата» Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.

«Он очень хочет снова сыграть за ЦСКА и остаться в клубе. Он никогда этого не скрывал. Если этого не произойдет, он вернется в Бразилию», - написал Алейшо в своем Twitter.

Напомним, Вагнер является лучшим бомбардиром в истории армейцев. За состав красно-синих он провел 259 игр, в которых отличился 124 раза и отдал 53 голевые передачи. В последний раз Вагнер возвращался в ЦСКА в сезоне 2013/14.