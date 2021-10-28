Олег Авдыш: Три клуба РПЛ хотели подписать Старриджа летом 2021 года

Известный агент Олег Авдыш сообщил о том, что бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниэл Старридж прошедшим летом мог стать игроком одного из клубов чемпионата России.

Напомним, что 1 октября 32-летний нападающий подписал контракт с австралийской командой «Перт Глори» до 30 июня 2022 года.

– Один клуб из первой пятерки таблицы РПЛ и два клуба из нижней части хотели подписать Старриджа. Российские клубы отказались от этой инициативы из-за высоких требований игрока. Они могли платить ему требуемую зарплату, но посчитали, что она завышена, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что ранее в своей карьере Старридж выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Болтон», «Вест Бромвич» и «Трабзонспор». В общей сложности он принял участие в 329 матчах, отметившись 119 забитыми мячами и 45 результативными передачами. Также в активе игрока 26 встреч в составе сборной Англии (8 голов).