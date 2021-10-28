Карасев назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и «Динамо»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из арбитров обслужит матч 13-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Динамо».

Отмечается, что главным судьей предстоящей встречи был назначен Сергей Карасев. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери – Ян Бобровский. Отвечать за работу VAR будут Виталий Мешков и его ассистент Николай Богач.

Напомним, что матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.

После 12 сыгранных туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. Команда Сандро Шварца располагается на второй строчке с 23 очками.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча – «Динамо» обыграло своего соперника в Москве со счетом 1:0, а на выезде уступило сине-бело-голубым – 1:3.