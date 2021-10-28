Агент Вагнера Лава рассказал о возможности возвращения футболиста в ЦСКА

Агент Вагнера Лава Эвандо Феррейра прокомментировал информацию о том, что нападающий «Кайрата» стремится вернуться в Россию. Ранее бразилец выступал за армейцев и является их лучшим бомбардиром.

«Контракт с «Кайратом» действует до декабря. Будет ли он продлен и что будет дальше, пока неизвестно. Вагнер очень любит Россию. Но пока он футболист «Кайрата», и мы не ведем переговоров ни с одним клубом. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Феррейра «СЭ».

Напомним, Вагнер является лучшим бомбардиром в истории армейцев. За состав красно-синих он провел 259 игр, в которых отличился 124 раза и отдал 53 голевые передачи. В последний раз Вагнер возвращался в ЦСКА в сезоне 2013/14.