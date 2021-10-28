Осимхен может пополнить состав «Баварии»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может стать игроком действующего чемпиона Германии – «Баварии».

Как утверждает Calcio Mercato, руководство мюнхенского клуба планирует подписать 22-летнего нигерийца по окончании текущего сезона. Отмечается, что неаполитанцы хотят заработать на продаже своего футболиста не менее 100 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к игроку команды серии А со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари-Сен-Жермен» и «Реала».

Напомним, Осимхен перешел в «Наполи» в сентябре прошлого года из «Лилля» за 71,25 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за «партенопейцев» 41 матч, забил 19 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.