Капелло заявил, что главной проблемой Миранчука в «Аталанте» может быть психология

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о процессе адаптации российского полузащитника Алексея Миранчука, который не может выиграть конкуренцию за игру в старте у своих одноклубников.

«Миранчук - сильный игрок, но он не может раскрыть свои индивидуальные качества. Основная проблема в том, что он не всегда хорошо подготовлен физически, медленно принимает решения на поле. Но это также может быть проблемой с психологией.

Капелло также ответил на вопрос о том, следует ли Миранчуку уходить в аренду будущей зимой: «Я не могу говорить за него. Сейчас Миранчук работает под руководством прекрасного специалиста Джан Пьеро Гасперини, многие игроки только мечтают об этом», - передает слова Капелло Sport24.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в шести играх серии А, в которых отдал одну голевую передачу. В Лиге чемпионов российский полузащитник сыграл в двух матчах, но смог оформить ассист. Текущая трансферная стоимость игрока составляет 13,50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.