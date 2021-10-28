Безбородов рассудит матч «Рубин» – ЦСКА

Пресс-служба чемпионата России опубликовала список назначенных арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура, которые пройдут с 29 по 31 октября.
«Зенит» – «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач.
«Рубин» – ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин.
«Спартак» – «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Лунёв.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Денис Березнов.