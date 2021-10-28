Игорь Обухов - о победе над «Ахматом»: Могли бы выиграть и в основное время

Вратарь «Ротора» Игорь Обухов поделился впечатлениями после победы в Кубке России над грозненским «Ахматом» (2:1). По его словам, хозяева могли гораздо раньше решить исход встречи, нежели в серии пенальти.

«Хорошая, боевая игра. Приятно, конечно, что смогли на равных побороться с командой Премьер-Лиги. В принципе вполне могли выиграть и в основное время, большую часть матча мы вели в счёте, но главное, что решили задачу на данном этапе и вышли в следующий раунд Кубка. Эта победа добавит нам уверенности в своих силах», - передает слова Обухова «Чемпионат».

Отметим, что по итогам этого матча «Ротор» занял первое место в группе, где еще выступал московский «Кайрат». Жеребьевка плей-офф Кубка России состоится 2 ноября. Матчи запланированы на март следующего года.