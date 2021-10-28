Никола Влашич: Думаю, в Сплите Хорватия обыграет Россию и выйдет на ЧМ-2022 с первого места в группе

Экс-полузащитник ЦСКА и один из лидеров сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что его сборная победит Россию в отборочном матче квалификации к ЧМ-2022. Очное противостояние состоится в Сплите 14 ноября.

«Это главный матч, отступать некуда. Впереди очень сложная игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, но России достаточно сыграть вничью.

Для нас огромный плюс в том, что мы будем играть дома. В Сплите прекрасная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы обыграем Россию и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Однако сначала нужно обыграть Мальту, а уже потом настраиваться на игру с Россией», - цитирует слова Влашича Bobsoccer.ru.

После восьми туров сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, имея в активе 17 очков.