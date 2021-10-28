Гогниев - о победе над «Уфой»: Мы проверяли себя на прочность, так как хотим играть в РПЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результат встречи с «Уфой» в Кубке России (2:0). Владикавказцы по итогам этого матча вышли в плей-офф турнира.

«Очень хороший яркий матч, заслуженно победили. Матч был с подоплекой. Еще с Хабаровска разговоры длятся, что мы должны были с «Уфой» играть стыковые матчи. Но не сыграли.

Команда Премьер-лиги приехала, а мы хотим там играть. Я и на прошлой пресс-конференции говорил, что хотим проверить свою состоятельность. Мы проверяли себя на прочность, и кирпичик со знаком плюс в свой дом положили. Заслуженно обыграли, двигаемся дальше», - заявил Гогниев после матча группового этапа.

Таким образом, «Алания» набрала шесть очков в группе 6 и вышла в 1/8 финала. У башкирского клуба два очка и второе место. На третьей строчке расположился «Легион-Динамо» из Махачкалы с одним очком.

Добавим, что «Алания» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Владикавказский клуб набрал 33 очка в 19 встречах.