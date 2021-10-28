Хакими дисквалифицирован на два матча Лиги 1, один из которых - условно

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими не поможет своей команде в следующем матче Лиги 1. Футболист был удален в матче с «Марселем» (0:0).

Как сообщает пресс-служба клуба, Хакими был дисквалифицирован на один матч плюс еще одну игру условно. Таким образом, защитник не выйдет на поле в матче с «Лиллем», который состоится 29 октября.

Добавим, что марокканский футболист перешел в парижский клуб из «Интера» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 11 матчей во французском чемпионате, забив три гола и отдав две результативные передачи.