«Я убежден, что мы вскоре дадим вам повод для радости». Левандовски прокомментировал кубковый матч

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче Кубка Германии с «Боруссией Менхенгладбах» (0:5).

«Трудно понять, что произошло вчера. Поражения болезненные, но нужно сделать выводы, чтобы окрепнуть. Убежден, что вскоре мы дадим вам повод для большой радости», - написал Левандовски в своем Instagram.

Мюнхенцы проиграли матч с разницей в пять и более голов впервые за 43 года. В декабре 1978 года «Бавария» уступила «Фортуне Дюссельдорф» со счетом 1:7 в чемпионате Германии.