Михаил Боярский: Меня мало волнует сборная нашей страны

Народный артист РСФСР и поклонник «Зенита» Михаил Боярский признался, что ему мало интересна судьба сборной России и то, как она сыграет в матчах против Мальты и Хорватии в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Если честно, меня мало волнует сборная нашей страны и судьба этой команды. Меня больше волнует «Зенит», я предпочитаю режиссуру нашего главного тренера Сергея Семака. Я даже рад, что Дзюбы нет в расширенном списке сборной — у него будет больше времени для «Зенита», - приводит слова Боярского Sport24.

После восьми туров сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, имея в активе 17 очков.