На матч «Галатасарай» - «Локомотив» не будет билетов для гостевой команды

Билеты на четвертый тур группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» - «Локомотив» будут доступны только жителям Турции и болельщикам местной команды, а гостевой сектор не будет открываться принимающей стороной, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

На данный момент на всей территории Турции действует запрет TFF (Федерация футбола Турции) на открытие гостевых секторы, который распространяется на все футбольные турниры.

После трех туров «Локомотив» имеет в активе всего одно очко, в активе турецкой команды семь баллов и первое место в группе. Второй матч этого противостояния состоится 4 ноября в Стамбуле и начнется в 20:45 мск.