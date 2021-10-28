«Жирков усилит любую команду». «Уфа» отреагировала на возможный переход футболиста в команду

На информацию о возможном переходе 38-летнего Юрия Жиркова отреагировал председатель совета директоров Уфы Ростислав Мурзагулов.

Ранее об этом сообщал «РБ Спорт». По словам источника, футболист может подписать контракт с уфимской командой до конца нынешнего сезона.

«Жирков усилит любую команду. Юра — профессионал своего дела. Остальное без комментариев», — сказал Мурзагулов «СЭ».

Последним клубом Жиркова был петербуржский «Зенит», за который он выступал с 2016 года. Больше всего матчей в карьере полузащитник провел за ЦСКА (215), за который он забил 24 гола и отдал 51 ассист.