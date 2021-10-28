Агент Бийола подвердил, что футболист хочет остаться в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж заявил, что клубы из Англии активно интересовались футболистом, однако сам словенец предпочитает остаться в стане красно-синих.

«В СМИ пишут, что Бийол хочет остаться в ЦСКА? Да, подтверждаю эту информацию. Яка хочет подписать новый контракт.

Летом было предложение из Англии? Да, подтверждаю, но называть клуб не буду. В общем, по Бийолу было довольно много запросов. Но сейчас Яка счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен, он использует его на правильной позиции», - цитирует слова Чибежа «РБ-Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Бийол выступал на правах аренды за немецкий «Ганновер» во второй Бундеслиге. Однако после окончания срока аренды полузащитник вернулся в ЦСКА и в настоящее время выступает на позиции защитника в отсутствие ведущих центральных игроков этой позиции.

В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в РПЛ, в которых он по одному разу забил и отдал ассист.