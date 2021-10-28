Агент Деспотовича сообщил, что нападающий может выйти на поле против ЦСКА с замены

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о состоянии игрока, пропустившего три игры казанской команды из-за травмы.

«Джордже прилетел из Сербии и уже тренируется с командой.

Почему на восстановление потребовалось так много времени? Давняя травма дала о себе знать, игрок уже работает в общей группе.

Будет ли он играть против ЦСКА? Это будет решать Слуцкий, ведь его не было в команде две недели. Возможно, он выйдет на замену», - передает слова агента игрока Sport24.

Сербский футболист казанского «Рубина» в нынешнем сезоне отыграл в семи матчах РПЛ, в которых смог забить один гол и отдать один результативный пас.