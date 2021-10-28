Виктор Ганчаренко: Наверное, не все игроки нашего клуба знали, что игра с «Кубанью» - дерби

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвел итоги кубкового противостояния с «Кубанью» (0:3). Белорусский специалист отметил, почему его команда уступила в таком важном матче за право выйти в плей-офф Кубка страны.

«Наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» - дерби. К сожалению, мы не смогли остановить этот вал, который прошёл против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка. Такие игры случаются, когда тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что «Краснодар» играл вдесятером с 51-й минуты. За две желтые карточки был удален Реми Кабела.

Таким образом, «Кубань» вышла в 1/8 финала турнира, набрав три очка. «Краснодар» (3) занял второе место.