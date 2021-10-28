Губерниев - о критике Павлюченко: Рому вспоминают только тогда, когда он говорит обо мне

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал известного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева, назвав его «дном», в том числе в связи с его скандальным эфиром с Бузовой на «Матч ТВ». «Голос биатлона» ответил Павлюченко в жесткой форме.

«Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только когда он что-то говорит обо мне.

А вы можете представить, что было бы, если Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто», - передает «СЭ» слова Губерниева.

В настоящее время Павлюченко выступает за клуб из ФНЛ-2 «Знамя Ногинск». В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи.