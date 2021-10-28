Экс-защитник «Шахтера» Бутко планирует продолжать карьеру

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру», - цитирует футболиста «Метарейтинг Украина».

Напомним, что контракт Бутко с «Шахтером» истек летом 2020 года. Вторую часть минувшего сезона 30-летний футболист провел в «Эрзуруме», отыграв в турецком клубе десять матчей.

Добавим, что в составе сборной Украины защитник принимал участие в двух чемпионатах Европы (2012 и 2016).