Витсель может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бельгийский хавбек Аксель Витсель может пополнить стан «Ювентуса».

Как сообщает в своем твиттере Николо Скира, туринскому клубу уже предложили подписать 32-летнего футболиста. Витсель сможет перейти в «Ювентус» на правах свободного агента следующим летом, после завершения контракта с «Боруссией». Бельгиец не смог договориться с дортмундским клубом о продлении соглашения.

В текущем сезоне Аксель провел 15 матчей, но не отметился результативными действиями.

Добавим, что «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 21 очко в девяти матчах.