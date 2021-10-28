«Зенит» условно наказали закрытием двух секторов за скандирования в матче со «Спартаком

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС условно закрыл два сектора стадиона петербургского «Зенита» на один матч чемпионата России за скандирование нецензурной лексики.

Отмечается, что решение было принято по итогам матча 12-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые на своем поле разгромили со счетом 7:1 московский «Спартак».

«Зенит» за скандирование болельщиков ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» - на 80 тысяч рублей», - заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что следующий домашний матч в чемпионате России «Зенит» проведет 29 октября против московского «Динамо».