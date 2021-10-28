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«Спартак» назвал провокацией слухи о Глушакове, клуб не будет обращаться в полицию
28 октября 19:21
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автор фото: "Советский спорт"

«Спартак» назвал провокацией слухи о Глушакове, клуб не будет обращаться в полицию

Ранее сообщалось, что футболист во времена выступлений за красно-белых сдавал матчи.

Московский «Спартак» не обращался в правоохранительные органы по поводу проверки информации о том, что экс-капитан красно-белых Денис Глушаков якобы сдавал матчи с целью личной наживы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба считает данные подобного рода, распространенные телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ, провокацией и бредом.

Ранее сообщалось, что футболист во время выступлений за московский «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти. Глушаков якобы делал крупные ставки. По версии телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, именно из-за ставки экс-капитан «Спартака» не забил известный пенальти в полуфинале Кубка России против «Тосно».

Напомним, что Денис выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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