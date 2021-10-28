Роналду объявил, что они с Джорджиной ждут двойню

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что его гражданская жена Джорджина Родригес беременна двойней.

Португальский футболист сообщил об этом на своей странице в инстаграме. Роналду опубликовал снимок УЗИ и уточнил, что они с Джорджиной ждут близнецов.

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Добавим, что у 36-летнего футболиста четверо детей. Первенец Криштиану Роналду-младший родился в 2010 году, Ева и Матео в 2017-м. Алана Мартина также появилась на свет в 2017-м. Ее родила Родригес.