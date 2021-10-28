Губерниев - о возможных ставках Глушакова: Если он это делал, то наказание должно быть суровым

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи про Дениса Глушакова о том, что бывший капитан московского «Спартака» якобы сдавал матчи с целью личной наживы.

«По поводу подозрений в ставках на результаты, то это нужно доказать. Если будет доказано, то это должно быть наказано по закону. Если он это делал, то наказание должно быть суровым, например, пожизненная дисквалификация. Но если он этого не делал, то перед ним должны просто извиниться», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболист во время выступлений за московский «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти. Глушаков якобы делал крупные ставки. По версии телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, именно из-за ставки экс-капитан «Спартака» не забил известный пенальти в полуфинале Кубка России против «Тосно».

Напомним, что Денис выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России.