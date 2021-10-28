Орлов назвал идиотами менеджмент «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике менеджмент московского «Спартака».

«У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините меня. Ну что это такое? Был один тренер - заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея? Мы что, видим, как пришел новый тренер с новыми идеями?» - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

В прошлом сезоне наставником красно-белых был немецкий специалист Доменико Тедеско, который привел команду ко второму месту в чемпионате России.

Летом этого года у руля московского клуба встал португалец Руй Витория. При новом тренере «Спартак» после 12 туров в РПЛ с 17 очками занимает седьмую позицию.