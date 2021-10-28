Азмун номинирован на премию лучшему игроку года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики представила кандидатов на звание лучшего игрока текущего года.

Как сообщает сайт IFFHS, список состоит из 32 игроков. В него вошел иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Также на звание претендуют форварды «Баварии» Роберт Левандовски, ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, нападающие «Реала» Карим Бензема и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и другие.

Отметим, что лучшего игрока 2021 года. объявят в конце ноября.

Добавим, что с января Азмун провел за «Зенит» 23 матча, в которых забил 16 мячей, за национальную команду — семь игр и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Сердар входит в сферу интересов ряда испанских и итальянских клубов.