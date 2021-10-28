Экс-тренер «Спартака» Рианчо отреагировал на слухи о возможных ставках на свои матчи Глушаковым

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи про Дениса Глушакова о том, что бывший капитан красно-белых якобы сдавал матчи с целью личной наживы.

«Господи! Я никогда не замечал такого за Денисом! Удивлюсь, если он и правда играл договорной матч! Я никогда не видел в Глушакове пренебрежения к своему делу. Всегда считал его победителем», - приводит слова Рианчо «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболист во время выступлений за московский «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти. Глушаков якобы делал крупные ставки. По версии телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, именно из-за ставки экс-капитан «Спартака» не забил известный пенальти в полуфинале Кубка России против «Тосно».

Напомним, что Денис выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России.