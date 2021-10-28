Главный тренер «Аль-Садда» Хави резко отреагировал на вопрос о возможном назначении в «Барселону».

«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», - приводит слова Хави RMCSport.

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист должен стать главным тренером сине-гранатовых после паузы на матчи сборных в ноябре. Отмечается, что в ближайшее время испанцу нужно расторгнуть действующий контракт с катарской командой, рассчитанный до 30 июня 2023 года, а затем согласовать с каталонцами новый тренерский штаб.

Напомним, что ранее должность наставника «Барселоны» покинул Рональд Куман. В нынешнем сезоне клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков после десяти туров. В последних пяти встречах в Ла Лиге каталонцы потерпели три поражения, уступив «Атлетико» (0:2), «Реалу» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).