Бывший наставник «Спартака» Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта»

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может возобновить тренерскую карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.

По информации источника, немецкий специалист значится среди претендентов на замену наставника «Айнтрахта» Оливера Гласнера, под руководством которого команда из Франкфурта-на-Майне идет 15-й в бундеслиге.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне он привел красно-белых ко второму месту в чемпионате России.