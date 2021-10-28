«Спартак» поздравил «Фратрию» с днем рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила «Фратрию» - крупнейшее объединение болельщиков красно-белых с днем рождения. Сегодня, 28 октября, организация отметила свое 16-летие.

«Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков «Фратрия» с 16-летием! Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости, на самом дальнем выезде и в стенах родного стадиона. Я, ты, мы — «Спартак» Москва!» - говорится в твиттере «Спартака».

Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков @fratria с 16-летием!



Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости, на самом дальнем выезде и в стенах родного стадиона.



Я, ты, мы — «Спартак» Москва! pic.twitter.com/7mSFQ41Cu3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 28, 2021

Напомним, что после 12 туров в чемпионате России «Спартак» с 17 очками располагается на седьмой позиции.