Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

»В этом матче я отдаю предпочтение чемпиону, у которого вся основа в строю, при этом мотивации на игру с ближайшим преследователем вполне достаточно. «Динамо» выглядит достойно и сегодня без боя игру не сдаст, но я считаю, что в этом поединке класс побьет молодость. Ставлю на результативный успех представителей Санкт-Петербурга», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После 12 туров в РПЛ «Зенит» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» идет следом, отставая от петербургского клуба на три очка.