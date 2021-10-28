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28 октября 23:38
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вилья может продолжить карьеру в РПЛ

В составе сборной Колумбии хавбек провел четыре матча.

Полузащитник «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья попал в сферу интересов московского «Динамо».

Как сообщает TNT Sports Argentina, бело-голубые уженаправили в аргентинский клуб предложение о трансфере 25-летнего футболиста. Источник отмечает, что на Вилью также претендует «Брюгге». Бельгийский клуб предлагает за колумбийца шесть миллионов евро, «Динамо» готово увеличить сумму.

Добавим, что Вилья выступает за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Всего в составе аргентинского клуба полузащитник провел 97 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Напомним, что «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 12 играх.

источник: TNT Sports
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