Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Болонью» и вернуть первое место в чемпионате Италии

«Наполи» на своем поле уверенно переиграл «Болонью» в матче десятого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу неопалитанцев.
В составе победителей дубль оформил Лоренцо Инсинье (41-я и 62-я минуты). Также один гол на свой счет записал полузащитник Фабиан Руис (18-я).
Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 28 очками вернулась на первое место турнирной таблицы. Подопечные Синиши Михайловича располагаются на 12-й позиции, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Салернитаной» (31 октября), а «Болонья» примет дома «Кальяри» (1 ноября).
источник: «Советский спорт»