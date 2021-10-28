Лапорта провел встречу с игроками «Барселоны» после увольнения Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с игроками команды на тренировочной базе каталонцев.

Как сообщает Football Espana, функционер объяснил футболистам причины увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера. Также президент «сине-гранатовых» рассказал игрокам, как клуб намеревается выправлять текущую ситуацию в команде.

Отмечается, что Куман также был на базе. Нидерландский наставник попрощался с игроками и сотрудниками «Барселоны».

Напомним, что 58-летний специалист возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

В текущем сезоне «Барселона» занимает девятое место в чемпионате Испании, набрав 15 очков в десяти встречах.