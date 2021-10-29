Ловрен – о лимите в РПЛ: Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет

Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением по поводу неудачных выступлений российских клубов в еврокубков.

Игрок обороны петербуржцев отметил, что одной из причин плохих результатов клубов РПЛ является лимит на приобретение легионеров.

– Думаю, здесь совокупность проблем. Одна из них – клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет. Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию, – цитирует Ловрена Sport24.

Напомним, что в конце августа этого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.