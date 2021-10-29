Равиль Сабитов: Думаю, что «Динамо» готово бросить вызов «Зениту» в очной встрече

Экс-наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов оценил шансы «Динамо» на победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита».

Отметим, что встреча между командами состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.

– Сегодня в битве команд с двух первых мест турнирной таблицы ожидаю захватывающего матча. Конечно, динамовцам будет трудно выиграть в гостях у действующего чемпиона. Но «Динамо» готово бросить питерцам вызов. Не думаю, что кто-то будет играть на сохранение ничейного счета. Шварц – сторонник зрелищного футбола, а не автобуса. Думаю, в матче «Зенит» – «Динамо» определится чемпион нынешнего сезона, – цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

Добавим, что после 12 сыгранных туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. Команда Сандро Шварца располагается на второй строчке с 23 очками.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча – «Динамо» обыграло своего соперника в Москве со счетом 1:0, а на выезде уступило сине-бело-голубым – 1:3.