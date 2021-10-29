Сергей Юран: «СКА-Хабаровск» может сделать сенсацию во второй части сезона ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран выразил мнение, что его команда способна бороться за самые высокие места в турнирной таблице первенства ФНЛ во второй части текущего сезона.

Отметим, что после 19 туров дальневосточный клуб занимает шестое место, набрав 31 очко. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков.

– Характер у команды есть, мы это доказывали много раз, когда переворачивали встречу с «Енисеем», например. В усилении команда, конечно, нуждается. Я уже вижу 2-3 позиции, которые должны усиливаться, чтобы претендовать на высокие места. Думаю, если все пройдет по плану, то во второй части сезона можем сделать сенсацию, хоть я и не люблю это слово, – цитирует Юрана клубная пресс-служба армейцев.

Добавим, что в последних пяти встречах в рамках ФНЛ хабаровская команда потерпела три поражения, уступив «Балтике» (0:2), «Томи» (0:1) и «Оренбургу» (0:2).

В последний раз СКА выступал в чемпионате России в сезоне-2017/2018. Тогда клубом руководил Сергей Передня. В 30 турах РПЛ хабаровчане заняли последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.