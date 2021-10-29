Павлюченко сравнил нынешнюю сборную России с национальной командой 2008 года

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что национальная команда времен Евро-2008 значительно сильнее нынешней сборной.

Напомним, что в 2008 году Россия под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Что касается Павлюченко, то тогда нападающий забил три гола в пяти матчах, став одним из лучшим бомбардиров турнира.

– Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года. Некоторые игроки сегодня говорят о том, что обыграли бы ту команду. Вася Березуцкий так в интервью сказал. Что сегодняшняя сборная сильнее той. Я сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания! – сказал Павлюченко на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Добавим, что в ноябре сборная России проведет заключительные матчи отбора к ЧМ-2022. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют дома против Кипра, а спустя три дня на выезде встретятся с Хорватией.

В данный момент Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков в восьми проведенных турах.