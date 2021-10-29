Александр Филимонов: Чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство в РПЛ, надо менять практически все

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил текущую ситуацию в московском клубе.

Отметим, что 24 октября красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории своих выступлений в национальных первенствах, проиграв на выезде «Зениту» со счетом 1:7 в матче 12-го тура РПЛ.

– Какие эмоции от игры «Спартака»? Все плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически все менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений, – приводит слова Филимонова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

30 октября столичная команда сыграет дома против «Ростова».