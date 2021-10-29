Андрей Аршавин: Для меня Максименко вратарь достаточно хорошего качества

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко перед домашним матчем московского клуба против «Ростова» в рамках 13-го тура чемпионата России.

Отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 12 встречах РПЛ, пропустил 17 голов и четыре раза отстоял «на ноль». В прошлом туре красно-белые потерпели разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в Санкт-Петербурге.

– Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч с «Ростовом». Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова, – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что Максименко является воспитанником академии «Спартака». Всего в составе столичной команды он провел 117 матчей.

В данный момент красно-белые с 17 набранными очками располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.