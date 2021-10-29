Айртон извинился перед болельщиками «Спартака» за разгромное поражение от «Зенита»

Левый защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал поражение московской команды в гостевом матче 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:7).

Отметим, что проигрыш от сине-бело-голубых стал самым крупным за всю историю выступлений столичного клуба в национальных первенствах СССР и России.

– Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение. Я хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам, – приводит слова Айртона клубная пресс-служба красно-белых.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету 24-летнего бразильца 17 проведенных встреч за москвичей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

После 12 сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 30 октября его команда сыграет дома против «Ростова».